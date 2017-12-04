МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Международному регулированию киберпространства и совместной борьбе с киберпреступлениями мешает отсутствие доверия между государствами и крупными компаниями, считает профессор международных отношений в Университете LUISS Guido Carli (Италия) Раффаэле Маркетти.

Он сравнил ситуацию на международной арене с Тридцатилетней войной 1618-1648 годов. "Мир сейчас входит во что-то такое же нестабильное", — констатировал Маркетти в ходе круглого стола "Дилеммы в сфере управления киберпространством" в клубе "Валдай".

По его мнению, как Тридцатилетняя война закончилась Вестфальским договором, так и нынешнее противостояние в международной политике должно закончиться некими новыми договоренностями, в том числе в регулировании киберпространства, однако параметры их пока непонятны.

"Первый вариант — создание единого свода международных законов… Эдакого эквивалента МАГАТЭ, только в киберпространстве", — предположил Маркетти.

По его словам, с подобной инициативой уже выступают крупные частные компании. "Они говорят о создании некой глобальной Женевской конвенции, которую затем подписали бы все страны, взяв на себя обязательства по защите граждан, по борьбе с киберпреступлениями и так далее", — отметил он.

Вторая идея принадлежит Наталье Касперской, соосновательнице компании "Лаборатория Касперского", напомнил эксперт. "Касперская говорит не о глобальной конвенции, а о киберсуверенитете. Каждая страна должна сама себя защищать", — рассказал он, добавив, что после обеспечения киберсуверенитета страны могли бы все-таки вернуться к идее международных соглашений на этот счет.

Пока что к договоренностям страны, возможно, не готовы, считает эксперт. "Критическим элементом в этой дискуссии (о разработке международных соглашений — ред.) является доверие. В каком мире мы живем? Есть ли доверие между крупнейшими компаниями и государствами? Нет. Сейчас мир вступает в эпоху поляризации", — заявил Маркетти.

"Распространение киберсуверенитета могло бы быть шагом вперед, а уже затем сложится такое глобальное регулирование", — предположил он.