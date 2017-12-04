Швейцария представила национальный план по борьбе с терроризмом

ЖЕНЕВА, 4 дек – РИА Новости. Швейцария представила национальный план по борьбе с радикализацией и терроризмом, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства в понедельник.

Основная стратегия по борьбе с терроризмом была принята в Швейцарии в сентябре 2015 года. Новый план состоит из 26 мер, которые будут добавлены к уже существующим усилиям по борьбе с терроризмом. Документ был представлен группой из руководителей коммун и кантонов при участии главы федерального департамента по безопасности, защите населения и спорту Симонетты Соммаруги. Федеральный Совет поддержал реализацию нового плана.

Национальный план нацелен на борьбу с терроризмом всех видов, однако особо отмечается важность предупреждения радикализации, связанной с джихадизмом.

Документ, в частности, предусматривает проведение исследований джихадизма, спецподготовку сотрудников центров для беженцев и просителей убежища, введение специальных программ в школе и университетах, укрепление международного обмена информацией, предотвращение радикализации в интернете и соцсетях, а также стимулирование местных жителей на отслеживание возможных проявлений экстремизма.

Параллельно с принятием национального плана по предотвращению и борьбе с радикализацией и экстремизмом правительство также разрабатывает законопроект об антитеррористических мерах полиции.