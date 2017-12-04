Швейцария представила национальный план по борьбе с терроризмом

ЖЕНЕВА, 4 дек – РИА Новости. Швейцария представила национальный план по борьбе с радикализацией и терроризмом, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства в понедельник.
Национальный план нацелен на борьбу с терроризмом всех видов, однако особо отмечается важность предупреждения радикализации, связанной с джихадизмом.
Документ, в частности, предусматривает проведение исследований джихадизма, спецподготовку сотрудников центров для беженцев и просителей убежища, введение специальных программ в школе и университетах, укрепление международного обмена информацией, предотвращение радикализации в интернете и соцсетях, а также стимулирование местных жителей на отслеживание возможных проявлений экстремизма.
Параллельно с принятием национального плана по предотвращению и борьбе с радикализацией и экстремизмом правительство также разрабатывает законопроект об антитеррористических мерах полиции.