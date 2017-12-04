ПРО в Европе не направлена на отражение угрозы КНДР, заявили в США

Церемония начала строительства комплекса ПРО США в поселке Редзиково, Польша. Архивное фото

Церемония начала строительства комплекса ПРО США в поселке Редзиково, Польша. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 4 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Система ПРО США в Европе не направлена на отражение ракетной угрозы со стороны КНДР, но НАТО изучает вопрос растущей угрозы со стороны Северной Кореи, заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

"Системы ПРО, которые Вы упомянули, не направлены против угрозы со стороны Северной Кореи", — сказала Хатчисон журналистам, отвечая на вопрос, могут ли создаваемые в Европе объекты ПРО США отразить северокорейскую угрозу.

По ее словам, "возможности, которые Северная Корея сейчас испытывает, баллистические ракеты, если они используют свой потенциал, могут достичь любой точки в Европе, не только граничащих с Россией стран, а все страны Европы и Америки".

"Мы в НАТО начинаем говорить об общей угрозе безопасности, создаваемой Северной Кореей на данный момент", — заявила постпред, не уточнив, какие меры в этой связи НАТО может предпринять.

При этом она отметила, что США в данный момент максимально используют дипломатию и "демонстрируют спокойствие".

Северная Корея на прошлой неделе провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4 тысячи 475 километров, дальность полета — 950 километров. Полет продолжался 53 минуты. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори, не нанеся ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи эта ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.