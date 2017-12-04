Немецкая полиция изучает подозрительную посылку правительству Тюрингии

БЕРЛИН, 4 дек – РИА Новости. Полиция в Германии изучает подозрительную посылку, поступившую в здание правительства федеральной земли Тюрингия в Эрфурте, сообщил представитель правительства Гюнтер Колодцай.

Он сообщил, что о подозрительной посылке проинформировали полицию.

"Сейчас этим занимается полиция. Сейчас мы не хотим спекулировать", — заявил Колодцай.

Как раннее сообщили местные СМИ со ссылкой на премьера Тюрингии Бодо Рамело, после первой проверки в полиции сообщили, что речь может идти о гранате. Сейчас правоохранители пытаются установить, снаряжена ли она взрывателем.