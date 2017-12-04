Историк объяснил, почему Корсика не будет второй Каталонией

ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Население Корсики, отдав предпочтение националистам в первом туре региональных выборов, борется за идею автономии, а не независимости, сказал РИА Новости профессор современной истории университета Тура, автор книги "Корсиканская идентичность" (L'identite corse) Мишель Верже-Франчески.

Автономия, но не независимость

В прошедшем накануне первом туре региональных выборов на Корсике, победу одерживают корсиканские националисты. Согласно предварительным итогам голосования, коалиция "За Корсику" (Pe a Corsica) сторонников автономии под руководством председателя исполнительного совета Корсики Жиля Симеони и сторонников независимости острова, лидером которых является спикер Ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони, получила 45,36% голосов. Список правящей во Франции партии "Вперед, Республика" получил только 11,26% голосов. Явка избирателей составила 52,17%

По мнению Верже-Франчески, результаты первого тура выборов были вполне ожидаемы, поддержка, которую получили националисты, говорит о том, что население Корсики хочет большей автономии.

"Эти результаты очень ожидаемые, поскольку команды Симеони и Таламони сделали хорошую работу за те два года, что находятся у власти на Корсике. Такого результата мы и ждали", — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что речи о независимости Корсики пока не идет.

"Это не желание независимости, это желание автономии, то есть большей свободы от Парижа, от того, что мы называем парижской централизацией. Корсика на данный момент не хочет независимости. Корсика — это не Каталония", — отметил собеседник агентства.

По словам Верже-Франчески, у Корсики нет ресурсов для обеспечения своей безопасности и полноценного снабжения продуктами питания.

Ждать сюрпризов от второго тура

Комментируя перспективы второго тура выборов, который пройдет 10 декабря, историк предположил, что ожидать больших изменений по сравнению с первым туром не приходится.

"Явка в первом туре составила 53%, то есть число тех, кто решил не принимать участие в голосовании, очень велико. На это повлияла и непогода — был снег и сотни домохозяйств остались без света, и то, что многие просто посчитали, что в первом туре голосовать смысла нет. Во втором туре они, возможно, придут на участки. Но это не сильно изменит результаты, которые мы имеем сегодня", — сказал он.

Профессор напомнил, что интерес России к событиям на Корсике имеет давнюю историю.

"Я понимаю интерес России к этому вопросу. Корсика всегда интересовала Россию, достаточно вспомнить императрицу Екатерину Вторую, которая очень хорошо общалась (с последним главой независимой Корсиканской Республики) Паскалем Паоли…. Россия, флот которой состоял из деревянных парусных кораблей, в то время нуждалась в морской базе в Средиземноморье. На Корсике много лесов, и поэтому регион был очень привлекательным для Екатерины Второй, а потом и для ее сына Павла Первого", — сказал он.