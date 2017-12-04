СМИ: источники в партии экс-президента Йемена опровергли его убийство

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Источники в партии экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха опровергли информацию иранских СМИ о его убийстве повстанцами-хуситами, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Как сообщил канал, источники в партии "Всеобщий народный конгресс" (ВНК) назвали сообщения о гибели Салеха слухами, которые пустили хуситы.

О гибели Салеха от рук хуситов при попытке его бегства из Саны в провинцию Мариб в понедельник сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на информированные источники.

Агентство Рейтер в свою очередь сообщило, что дом Салеха в Сане был взорван хуситами, а телеканал "Аль-Арабия" отметил, что поступают "противоречивые" сообщения о его судьбе после взрыва.

Со среды в столице Йемена Сане продолжается конфликт между недавними союзниками по войне с правительством — повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха. Как сообщал телеканал Sky News Arabia, к понедельнику жертвами боев стали не менее 245 человек. Ожесточенные столкновения продолжались с использованием танков.

Салех в понедельник подтвердил, что разрывает союз с хуситами, обвинив их в "изморе народа" ради своих личных амбиций и навязанного им Ираном видения.