Медведчук прокомментировал блокирование телеканала NewsOne

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Блокирование радикалами здания телеканала NewsOne свидетельствует о беспомощности и нежелании правоохранительных органов Украины наводить порядок в стране, считает представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Телеканал обвинил в блокировании власти, попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Порошенко в понедельник назвал блокирование телеканалов недопустимым.

"Произвол радикалов перед зданием канала NewsOne — еще одно свидетельство беспомощности и нежелания правоохранительных органов наводить порядок в стране и ставить на место распоясавшихся националистов", — написал Медведчук на своей странице в Facebook в понедельник.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает ситуацию как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам. Он отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.