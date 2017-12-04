Медведчук прокомментировал блокирование телеканала NewsOne

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Блокирование радикалами здания телеканала NewsOne свидетельствует о беспомощности и нежелании правоохранительных органов Украины наводить порядок в стране, считает представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.
В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne в Киеве, пояснив это несогласием с политикой телеканала и потребовав извинений от депутата парламента и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Телеканал обвинил в блокировании власти, попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Порошенко в понедельник назвал блокирование телеканалов недопустимым.
"Произвол радикалов перед зданием канала NewsOne — еще одно свидетельство беспомощности и нежелания правоохранительных органов наводить порядок в стране и ставить на место распоясавшихся националистов", — написал Медведчук на своей странице в Facebook в понедельник.
МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.