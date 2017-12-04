Хуситы взорвали дом экс-президента Салеха в Йемене

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Повстанцы-хуситы взорвали дом экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха в Сане и могли убить его при попытке бегства, информируют различные СМИ.

О подрыве дома Салеха сообщило агентство Рейтер, отметив, что местонахождение бывшего президента пока неизвестно. По данным телеканала "Аль-Арабия", поступают "противоречивые" сообщения о судьбе Салеха после взрыва.

Иранское агентство Tasnim в свою очередь передало со ссылкой на информированные источники, что Салеха якобы убили хуситы при попытке бежать из Саны на восток в провинцию Мариб. Однако источники в партии "Всеобщий народны конгресс" опровергли эту информацию, назвав ее слухами.

Ранее президент Йемена Абд Раббу Мансур Хади приказал направить войска к столице Сане, где с прошлой недели продолжается конфликт между недавними союзниками — повстанцами-хуситами и сторонниками Салеха.

Бои начались в среду вокруг крупнейшей в городе мечети, носящей имя экс-президента, и вскоре перекинулись на другие районы города. Как сообщал телеканал Sky News Arabia , к понедельнику жертвами боев стали не мене 245 человек, столкновения продолжаются с использованием танков.

В субботу, после неудачных попыток урегулировать конфликт, партия Салеха "Всеобщий народный конгресс" призвала народ Йемена защитить страну от хуситов. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая в гражданском конфликте воюет на стороне властей Йемена, приветствовала инициативу экс-президента начать борьбу с повстанцами.