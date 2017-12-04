В Киеве заявили о работе над подготовкой к обмену пленными в Донбассе

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Киев активно работает над подготовкой к обмену пленными в Донбассе до новогодних праздников, но даты его проведения назвать пока не может, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.
Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными. Полпред РФ Борис Грызлов заявил, что контактная группа на заседании в минувшую среду подтвердила готовность Киева, ДНР и ЛНР к обмену удерживаемых лиц на основе утвержденных списков. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Украине Ольга Кобцева заявляла, что киевская сторона не подтвердила готовность к проведению обмена и "попросила отсрочку для процессуальной очистки передаваемых лиц".
"Каждый день на протяжении этих недель по поручению президента Украины я, как представитель Украины в гуманитарной группе, провожу координирующие совещания с теми структурами, которые сегодня проводят колоссальную работу для того, чтобы до новогодних и рождественских праздников состоялось освобождение заложников", — заявила Геращенко на брифинге, который транслировался в прямом эфире телеканалов.
По ее словам, 5 декабря состоится очередная встреча в рамках контактной группы для согласования технических деталей обмена пленными.