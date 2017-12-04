В Киеве заявили о работе над подготовкой к обмену пленными в Донбассе

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Киев активно работает над подготовкой к обмену пленными в Донбассе до новогодних праздников, но даты его проведения назвать пока не может, заявила представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.

Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук ранее заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными. Полпред РФ Борис Грызлов заявил, что контактная группа на заседании в минувшую среду подтвердила готовность Киева, ДНР и ЛНР к обмену удерживаемых лиц на основе утвержденных списков. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Украине Ольга Кобцева заявляла, что киевская сторона не подтвердила готовность к проведению обмена и "попросила отсрочку для процессуальной очистки передаваемых лиц".

"Каждый день на протяжении этих недель по поручению президента Украины я, как представитель Украины в гуманитарной группе, провожу координирующие совещания с теми структурами, которые сегодня проводят колоссальную работу для того, чтобы до новогодних и рождественских праздников состоялось освобождение заложников", — заявила Геращенко на брифинге, который транслировался в прямом эфире телеканалов.

По ее словам, Киев также работает над освобождением тех, кто не вошел в ранее согласованные списки обмена. "Если все это выйдет, над чем мы сейчас работаем, это будет самое масштабное освобождение, потому что речь идет о том, чтобы освободить 74 украинца, а мы должны передать 306 человек в рамках тех договоренностей, о которых сейчас идет речь… Пока что никаких деталей ни по фамилиям, ни по списку, ни по дате дать не можем для того, чтобы все состоялось", — заявила Геращенко.

По ее словам, 5 декабря состоится очередная встреча в рамках контактной группы для согласования технических деталей обмена пленными.