Сторонники Пучдемона в Брюсселе обвинили Мадрид в его преследовании

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (450)

БРЮССЕЛЬ, 4 дек — РИА Новости, Александр Шишло. Несколько десятков журналистов и выходцев из Каталонии собрались у здания суда первой инстанции Брюсселя, где в понедельник проходят вторые слушания по вопросу о выдаче Испании экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других четырех бывших членов правительства автономии.

Испанский суд 3 ноября выдал европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и неподчинении властям. В общей сложности эти преступления предполагают более 50 лет тюремного заключения.

"Я считаю антидемократичным и безнравственным судить людей по политическим мотивам. Мы собрались здесь, чтобы поддержать Карлеса Пучдемона и его соратников. Мы призываем власти не выдавать их Испании, где их ждет политическое судилище", — сказала РИА Новости одна из пришедших к зданию суда по имени Клара.

В свою очередь Ориоль, также уроженец Каталонии, пообещал в ближайшие дни массовую поддержку Пучдемону со стороны соотечественников.

Как ранее сообщало РИА Новости, 7 декабря в бельгийской столице будет организована массовая демонстрация каталонцев в поддержку экс-главы правительства Каталонии и других четырех его бывших членов, находящихся в Бельгии.

Манифестация будет проводиться под лозунгом "Европа, пробудись! Защитим демократию!". Организаторы акции — неправительственные организации в поддержку независимости Каталонии "Национальная каталонская ассамблея" и "Омниум культурал" — ожидают, что в ней примут участие до 20 тысяч каталонцев, которые съедутся в Брюссель со всей Европы.

Вторые слушания

В ходе слушаний в понедельник в совещательной палате суда Брюсселя адвокаты Пучдемона и четырех других бывших членов правительства Каталонии излагают доводы против их выдачи Испании.

Как сообщил РИА Новости источник в столичном адвокатском корпусе, "защита будет наставать на том, что выдвинутые обвинения продиктованы политическими мотивами, и Пучдемон и его коллеги не подлежат выдаче".

В ходе первой аудиенции 17 ноября в совещательной палате суда прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании экс-главу правительства Каталонии и четырех других его бывших членов.

По словам эксперта, сегодняшние слушания должны продлиться несколько часов, а итоговое судебное решение ожидается к концу недели.

Если суд примет решение выдать Испании Пучдемона и четырех экс-членов правительства Каталонии, они имеют право обжаловать его в суде второй инстанции, которому на принятие решения отводится еще 15 дней.

"С большой долей вероятности можно сказать, что Пучдемон встретит новогодние праздники в Брюсселе", — сказал собеседник агентства.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума, признанного незаконным Конституционным судом Испании, парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. Спустя час сенат Испании утвердил введение прямого управления испанских властей в Каталонии. Премьер Испании Мариано Рахой заявил об отстранении от должностей членов правительства автономии, в том числе его главы Карлеса Пучдемона, роспуске парламента автономного сообщества и проведении досрочных выборов в Каталонии 21 декабря.