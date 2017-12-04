Защита Младича будет добиваться его освидетельствования сербскими врачами

МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Защита бывшего командира армии боснийских сербов генерала Ратко Младича будет добиваться его медицинского освидетельствования сербскими врачами, заявил адвокат Драган Иветич.

Международный трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) ранее признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, оправдав только в вопросе геноцида боснийских мусульман и хорватов. Обвинительный акт содержал два пункта о геноциде, пять пунктов о преступлениях против человечности, четыре пункта о нарушении законов и обычаев войны. В числе прочего суд признал Младича виновным в захвате в заложники сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году, а также в геноциде мусульман в Сребренице.

"Мы все еще ждем ответ на наш запрос по поводу того, чтобы сербские врачи поехали и его (Младича – ред.) осмотрели. Это уже было одобрено Международным остаточным механизмом, но доктор Гаагского трибунала это блокировал. Мы ждем окончательного решения, и если оно не будет положительным, мы будем жаловаться в Международный остаточный механизм", — сказал Иветич в ходе видеомоста Москва — Белград, организованного МИА "Россия сегодня".

После закрытия МТБЮ в конце 2017 года рассмотрение жалоб будет передано в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, который продолжит работу в Гааге.

Во время конфликта на территории бывшей Югославии генерал Младич командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ). Первое обвинение со стороны международного правосудия против него было выдвинуто в июле 1995 года, а спустя год экс-командующий был объявлен в международный розыск. С тех пор он скрывался, став самым разыскиваем подозреваемым военным преступником на территории бывшей Югославии. Сербскими властями он был арестован и выдан в МТБЮ в 2011 году. Процесс по делу генерала Младича начался 16 мая 2012 года. Обвиняемый вину отрицал.

Защита Младича в ноябре текущего года официально обратилась к судебной коллегии МТБЮ с просьбой о переносе сроков оглашения вердикта с 22 ноября, адвокаты также потребовали до вынесения приговора предоставить им доступ к полной медицинской документации по состоянию здоровья генерала и утвердить, способен ли он физически участвовать в процессе.

Семья генерала неоднократно заявляла, что опасается за здоровье и жизнь Младича, перенесшего два инсульта и инфаркт, и настаивает на необходимости лечения вне Гаагского трибунала. Сын подсудимого Дарко Младич сообщил РИА Новости, что на предоставленных МТБЮ снимках головного мозга генерала, сделанных в марте 2017 года, заметны следы новых микроинсультов и что состояние его отца в последнее время резко ухудшается.