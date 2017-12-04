Россия и Иран продолжат борьбу с ИГ*, заявили в Тегеране

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва и Тегеран продолжат совместное сотрудничество по борьбе с терроризмом, заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.

"На нашей встрече (со спикером Госдумы Вячеславом Володиным — ред.) мы говорили о нашей общей решимости продолжить эту борьбу, продолжить совместное сотрудничество по борьбе с этим злом. Да, террористы получили удар, но они не уничтожены до конца, поэтому они могут появиться и в других странах", — сказал он по итогам встречи в Госдуме.

* Террористическая организация, запрещенная в России