МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. ООН должна предложить конкретные шаги по недопущению распространения наркотиков из Афганистана и сокращению лабораторий на данной территории, производящих наркотические вещества, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В понедельник в рамках проходящей в Госдуме международной конференции "Парламентарии против наркотиков" Володин проводит встречу с председателем Собрания исламского совета Ирана Али Лариджани.

"Конечно, в связи с прозвучавшей озабоченностью, серьезной тревогой в отношении ситуации, сложившейся в Афганистане, мы с вами солидарны, что необходимо эти вопросы рассматривать в рамках ООН с тем, чтобы были предложены конкретные шаги по недопущению распространения наркотиков из Афганистана и сокращения лабораторий, которых сегодня насчитывается уже сотни, производящих это зло", — заявил Володин в ходе встречи.

Он также добавил, что ООН в этом вопросе должна играть ключевую роль, "чтобы не только работа исполнительных органов власти, но и законодательных органах власти была востребована в деле борьбы против распространения наркотиков и наркомании".