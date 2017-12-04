МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что войска НАТО должны бороться с распространением наркотиков в Афганистане, поскольку они контролируют территорию этой страны.

"Учитывая, что и границы, и территорию (Афганистана) контролируют войска НАТО, было бы правильно, чтобы эти войска боролись с распространением наркотиков и делали все возможное для предотвращения их изготовления на территории Афганистана", — сказал Володин на встрече с председателем парламента Ирана Али Лариджани.

"Сегодня мы видим, что несмотря на полный, можно сказать, тотальный контроль со стороны войск НАТО территории Афганистана, количество лабораторий, производящих порошок, наркотики растет. Границы не перекрыты и в этой связи тем странам, которые граничат с Афганистаном, приходится очень не просто. Это мы слышали из выступлений, в том числе нашего коллеги, председателя парламента Пакистана", — отметил председатель Госдумы.