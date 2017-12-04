Аваков призвал разблокировать телеканал NewsOne‍

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал радикалов разблокировать здание телеканала NewsOne в Киеве, а владельцев телеканала — "прекратить провоцировать людей".

"Нацполиция примет решение… в пределах компетенции", — написал глава МВД в своем микроблоге в Twitter.

С чего все началось

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание телеканала. Позже они пояснили, что не согласны с политикой NewsOne, и потребовали извинений от депутата Рады Евгения Мураева, владельца телеканала, который ранее назвал "евромайдан" госпереворотом.

"Мы сказали, чего хотим. Пока (Мураев. — прим. ред.) не извинится за то, что опозорил Евромайдан, никто убирать отсюда ничего не будет", — заявил участник блокады.

В понедельник радикалы заложили въезд к телеканалу мешками с песком и деревянными поддонами, соорудив двухметровое заграждение. Кроме того, демонстранты перекрыли въезд колючей проволокой и деревянными конструкциями, напоминающими противотанковый еж. Однако второй пешеходный проход остается открытым, желающие могут пройти к зданию телеканала и выйти из него.

Возле заграждения демонстранты поставили металлическую бочку, в которой развели огонь. Большинство участников блокады сидят возле бочки, пьют чай и беседуют. Некоторые греются в микроавтобусе, стоящем рядом. Полицейские не препятствуют блокированию. Обстановка у здания телеканала спокойная.

Требования радикалов

Алексей Середюк, один из националистов, заблокировавших офис NewsOne в Киеве, заявил, что Мураев должен "публично извиниться" за свои высказывания о "евромайдане".

По словам Середюка, такие акции будут проходить "каждый день и ночь", если продолжат озвучиваться подобные мнения. Он отметил, что после блокирования телеканала "Интер" журналисты начали "фильтровать базар".

"Мы требуем, чтобы господин Мураев извинился публично. И если он это сделает, мы свернем свою мирную акцию. Надеемся, что она будет короткой и господин Мураев извинится быстренько и больше не будет вести пророссийскую пропаганду. Второе требование — чтобы NewsOne перестал транслировать российскую пропаганду", — цитирует одного из радикалов издание "Страна.ua".

Помощь ЕС и США

В свою очередь Мураев заявил, что обратится к еврокомиссарам и Госдепу США.

"При этом мы будем добиваться, чтобы правоохранительные органы Украины, содержащиеся из наших налогов, хотя бы попытались сделать свою работу", — написал депутат на своей странице в Facebook

Он также считает, что происходящее у здания телеканала "лучше всего показывает свободу слова и демократию" на Украине.

"Второй срок, о котором мечтает Порошенко возможен, только если всем СМИ заткнут рот, а вся оппозиция будет физически раздавлена. В противном случае власть, притащившая страну к катастрофе, никогда не получит голосов людей", — добавил Мураев.

Депутат попросил политиков и "сознательных граждан" помочь в защите телеканала.

"Это не просто защита телеканала. Это защита Украины: той, которой она должна стать. И обязательно станет", — написал Мураев.

По его мнению, украинские националисты блокируют здание телеканала по указанию Киева.

"У меня есть информация о том, что Корчинскому (украинский националист Дмитрий Корчинский — прим. ред.) из администрации президента дали деньги за то, чтобы заблокировать единственный канал, который прикладывает максимум демократических сил к отставке президента и показывает ситуацию в стране", — приводит NewsOne слова депутата.

По словам Мураева, число активистов, блокирующих офис телеканала, достигает 200 человек.

"Огромное количество людей в камуфляже и масках, и правоохранительные органы не реагируют", — подчеркнул он.

Ведущая Диана Панченко от имени телеканала попросила Порошенко и Авакова защитить свободу слова от "псевдоактивистов".

"Дорогие зрители, наш телеканал заблокирован. Наши сотрудники напуганы, но эфир продолжается. <….> И еще мы хотим открыто заявить псевдоактивистам, а главное их кураторам: мы вас не боимся, мы не остановим эфир. Мы не перестанем транслировать все важные события в нашей стране, как бы на нас не давили", — приводятся слова Панченко на сайте телеканала.

Реакция на Украине

Многие украинские политики осудили блокирование телеканала. Так, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что эта ситуация показывает беспомощность правоохранителей и их нежелание наводить порядок в стране.

Как заявил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, блокирование NewsOne — это попытка давления на СМИ и угроза физической безопасности журналистам.

"Вдобавок наблюдаем избирательность правоохранителей — тысячи спецназовцев патрулируют правительственные кварталы. А по факту обострения ситуации под NewsOne — лишь пару патрулей", — написал он в Facebook.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал ситуацию с блокированием офиса телеканала в Киеве, выразив благодарность NewsOne как единственному телеканалу, транслировавшему воскресный "Марш за импичмент" против Порошенко.

Не просто добровольцы

Как считает президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров, блокирование телеканала — это проявление борьбы за власть.

"И это выступление было только поводом легитимировать эту атаку на телеканал. Это в традиционно украинской политике после того, как победила так называемая революция. Поэтому ничего странного нет, это борьба за власть, за информационные потоки", — сказал он.

По мнению эксперта, все это — характерные черты современной Украины.

"На Майдане движущей силой были боевые отряды. Они продолжают существовать, легализуются, они, можно сказать, вписаны в общую систему государственного управления. Очень часто эти группировки используют в финансовых и бандитских разборках, в переделе собственности", — отметил он.

По его словам, когда власть слаба, на первый план выходят такие группировки.

"Полицейские понимают, что это не просто добровольцы с улицы, хулиганы, а фактически боевое подразделение, финансируемое или из администрации президента, или из других структур, они понимают, что вмешательство будет себе дороже", — заключил Федоров.