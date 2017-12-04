США выгоден накал вокруг КНДР, заявил Клинцевич

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. США выгоден накал ситуации вокруг КНДР, этим удобно объяснять усиление их военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), направленного против РФ и Китая, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя начавшиеся совместные учения США и Южной Кореи.

"Ситуация на Корейском полуострове и дальше будет только накаляться, что, похоже, полностью отвечает интересам США. Угрозой со стороны КНДР очень удобно объяснять усиление своего военного присутствия на Дальнем Востоке, направленного, прежде всего, против России и Китая”, — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Сенатор предположил, что США "продолжают играть на нервах у всего мира", не рассматривая даже саму возможность переговоров с КНДР, поскольку ожидают добиться от Пхеньяна одностороннего разоружения.

"Это абсолютно исключено: уроки Ирана и Ливии бесследно не проходят, и никакие санкции здесь ничего не изменят. К тому же нельзя сбрасывать со счетов и северокорейскую специфику", — отметил он.

На фоне ракетных испытаний в КНДР США и Южная Корея начинают в понедельник военные учения под кодовым названием Vigilant ACE, которые, по данным южнокорейских СМИ, станут самыми крупномасштабными в истории — в них будут задействованы около 230 самолетов, включая шесть американских истребителей-невидимок F-22.