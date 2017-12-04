В Белоруссии задержали возможного участника киберпреступной группы

МИНСК, 4 дек – РИА Новости. Белорусские правоохранители совместно с ФБР пресекли деятельность международной киберпреступной группы по распространению вредоносного программного обеспечения и задержали гражданина Белоруссии, предположительно входившего в состав преступного сообщества, сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета страны.
По данным СК, житель Гомельской области 1983 года рождения являлся участником международного форума киберпреступников и продавал вредоносное программное обеспечение. Оно является трояном для загрузки другого вредоносного ПО, позволяющего, например, фиксировать различные действия пользователя, собирать сведения с посещаемых им веб-сайтов, получать сведения о сохраненных логинах и паролях и использовать их для доступа к различным аккаунтам, дистанционно осуществлять DDoS-атаки с использованием зараженной техники и выполнять другие незаконные действия.
"Cотрудники ФБР США осуществили закупку у белоруса вредоносного программного обеспечения", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе следствия также было установлено, что мужчина помогал с помощью интернета другим лицам в приобретении и обновлении вредоносного ПО, а также оказывал услуги техподдержки.
Действия задержанного следователи квалифицировали по уголовной статье "Разработка, использование либо распространение вредоносных программ". "Мужчине предъявлено обвинение, и к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Он дает показания и сотрудничает со следствием", — отмечается в сообщении.