Керимов в ближайшие дни должен переехать в Ниццу, заявил прокурор

ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Российский сенатор Сулейман Керимов, в отношении которого во Франции возбуждено дело, в ближайшие дни должен будет переехать в Ниццу, заявил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

"Если господин Керимов все еще соблюдает условия контроля, то он продолжает находиться на территории департамента Приморские Альпы. Решение суда предусматривает, что с 8 декабря он должен жить на территории города Ницца. Где конкретно он там будет жить, я не знаю — 8 декабря еще не наступило", — сказал прокурор.

Он напомнил, что Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс должен рассмотреть апелляцию прокуратуры на избранную в отношении Керимова меру пресечения.

"Суд будет на этой неделе. Деталей я вам сообщить не могу. Априори, Керимов будет присутствовать на суде", — добавил Прэтр.

Ранее стало известно, что Керимов останется на свободе под залог в 5 миллионов евро, но не сможет покинуть Францию. По мнению стороны обвинения, сенатор должен находиться под стражей. Как ранее заявлял прокурор Ниццы, "назначенные меры контроля не соответствуют масштабу личности и этого дела, не сообразны всей ситуации".

Керимов был задержан французской полицией в Ницце. Прокурор Ниццы сообщал РИА Новости, что сенатору предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.