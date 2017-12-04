Керимов в ближайшие дни должен переехать в Ниццу, заявил прокурор

ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Российский сенатор Сулейман Керимов, в отношении которого во Франции возбуждено дело, в ближайшие дни должен будет переехать в Ниццу, заявил РИА Новости прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.
Он напомнил, что Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс должен рассмотреть апелляцию прокуратуры на избранную в отношении Керимова меру пресечения.
"Суд будет на этой неделе. Деталей я вам сообщить не могу. Априори, Керимов будет присутствовать на суде", — добавил Прэтр.
Ранее стало известно, что Керимов останется на свободе под залог в 5 миллионов евро, но не сможет покинуть Францию. По мнению стороны обвинения, сенатор должен находиться под стражей. Как ранее заявлял прокурор Ниццы, "назначенные меры контроля не соответствуют масштабу личности и этого дела, не сообразны всей ситуации".
Керимов был задержан французской полицией в Ницце. Прокурор Ниццы сообщал РИА Новости, что сенатору предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения.