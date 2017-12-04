Верховный суд Испании освободил под залог шестерых каталонских политиков

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Судья Верховного суда Испании разрешил освободить под залог шестерых бывших членов женералитета (правительства) Каталонии, еще четыре каталонских политика останутся под стражей, говорится в заявлении суда.

Ранее восемь бывших членов каталонского правительства, в том числе бывший заместитель председателя Ориол Жункерас, а также лидеры двух общественных организаций "Национальная каталонская ассамблея" и Omnium Cultural Жорди Санчес и Жорди Куишар подали в ВС прошение об освобождении. Они согласились с применением испанским правительством 155-й статьи конституции, что позволило ввести прямое правление Мадрида в Каталонии, и "пообещали выполнять закон".

Согласно решению суда, Жункерас, экс-советник по внутренним делам Жоаким Форн, а также Жорди Санчес и Жорди Куишар продолжат пребывать в мадридской тюрьме. Судья Пабло Льярена заявил об опасности "возобновления преступной деятельности" этой четверкой обвиняемых в случае их освобождения под залог. В то же время он признал отсутствие риска их бегства от правосудия.

Шестерым экс-членам женералитета было разрешено выйти на свободу под залог в размере 100 тысяч евро на каждого.