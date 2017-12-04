СК Белоруссии предъявил обвинение россиянину, пытавшемуся захватить банк

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинение гражданину РФ, захватившему заложников при попытке ограбления отделения банка в Могилеве 20 ноября, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Днем 20 ноября 28-летний мужчина в маске с прорезями для глаз вошел в отделение ОАО "АСБ Беларусбанк" в Могилеве. Угрожая работникам и посетителям банка предметом, похожим на пистолет, он потребовал деньги, захватив при этом в заложники восемь посетителей и шесть работников банка. При задержании он был ранен в ногу. Позже оказалось, что это гражданин России, имеющий вид на жительство в Белоруссии.

"На основании собранных материалов 28-летнему мужчине следствием предъявлено обвинение по… статье "захват заложника" Уголовного кодекса Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, в ходе следствия установлено, что задержанный пытался завладеть денежными средствами банковского учреждения в особо крупном размере, похитив при этом 9199 белорусских рублей (около 4,5 тысячи долларов), 118 долларов и тысячи российских рублей, после чего попытался скрыться с места преступления.

В настоящее время предмет, похожий на пистолет системы Макарова, использованный при нападении на отделение банка, направлен на баллистическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.