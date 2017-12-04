Политолог: акция у канала NewsOne станет тестом власти на свободу слова

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Акция радикалов, заблокировавших здание украинского телеканала NewsOne в Киеве, станет проверкой украинских властей на готовность соблюдать демократические принципы и свободу слова, считает директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание украинского телеканала NewsOne в Киеве. Позже они пояснили, что не согласны с политикой телеканала, и потребовали извинений от владельца NewsOne, депутата Верховной рады Украины Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Телеканал винит в блокировании власти и считает это наступлением на свободу слова. NewsOne попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов".

"Это очередная проверка украинской власти на готовность соблюдать демократические принципы, свободу слова. Или она будет действовать в соответствии со своими политическими интересами", — сказал Погребинский в комментарии РИА Новости.

Политолог отметил, что NewsOne был единственным каналом на украинском телевидении, который в воскресенье транслировал инициированный бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили митинг за принятие на Украине закона об импичменте. "Ясно, что это президента сильно раздражает, и он готов закрыть глаза на это. Но как поведет себя в целом власть — проверим. Я подозреваю, что она потирает руки от удовольствия", — сказал политолог.

Погребинский считает, что акция является проплаченной, и следует провести расследование, кто за ней стоит. "Должно быть проведено расследование, кто дал денег на эту акцию и кто в этом заинтересован, чтобы общество узнало, на чьей стороне свобода слова, а кто против нее. Но не верю, что это будет сделано. Но уверен, что эта акция проплаченная", — сказал политолог.

Ранее глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает ситуацию как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам. Он отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко заявил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.