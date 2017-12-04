Экипаж самолета мог стать свидетелем пуска ракеты КНДР, пишут СМИ

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Экипаж самолета гонконгской авиакомпании Cathay Pacific, летевшего из Сан-Франциско в Гонконг, предположительно, стал свидетелем последних ракетных испытаний КНДР, сообщает издание South China Morning Post.

Как рассказала представитель авиакомпании, 29 ноября экипаж лайнера сообщил, что наблюдал, по всей видимости, возвращающуюся в атмосферу северокорейскую ракету. По данным авиационных порталов, самолет находился над территорией Японии, когда был произведен пуск ракеты.

"Несмотря на то, что самолет был далеко от места проведения, экипаж известил диспетчерскую службу Японии в соответствии с установленным порядком действий", — заявила представитель Cathay Pacific. По ее словам, компания не планирует менять маршруты полетов в регионе, но будет следить за ситуацией.

Северная Корея на прошлой неделе провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4475 километров, дальность — 950 километров. Полет продолжался 53 минуты. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори, не нанеся ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных ведомств США, Японии и Южной Кореи, эта ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.