Более половины шведов считают, что кампания против домогательств полезна

СТОКГОЛЬМ, 4 дек – РИА Новости, Людмила Божко. Более половины опрошенных в Швеции мужчин (67%) и 72% женщин считают, что кампания против сексуальных домогательств приведет к общественным изменениям, сообщает шведское телевидение SVT со ссылкой на опрос, проведенный по заказу телевидения институтом изучения общественного мнения Novus.

Социологи опросили 1022 человека в возрасте от 18 до 79 лет с 23 по 29 ноября.

Согласно результатам опроса, 72% тех женщин и мужчин, кто выразил уверенность в изменениях, сказали также, что женщины изменятся и будут больше либо заявлять в полицию на преследователей, либо сразу же отвечать на домогательства и не замалчивать это.

Девятнадцать процентов респондентов сказали, что не верят в изменения в обществе в связи с кампанией, из них около половины (47%) мужчин и 21% женщин сообщили, что проблема домогательств, на их взгляд, носит изолированный характер и что процент преследователей женщин небольшой.

Больше всего в изменения верят жители крупных городов Швеции.

Несмотря на то, что семеро из десяти считают кампанию способной изменить что-то, вместе с тем 84% мужчин и 78% женщин не считают, что кампания повлияла на них и на их поведение.

Кампания против сексуальных домогательств и насилия получила широкий резонанс и дискуссии в Швеции. Свои подписи с требованием изменений оставили за последние около двух месяцев тысячи женщин из самых различных профессиональных групп.