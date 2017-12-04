Защита Младича подаст апелляцию на приговор МТБЮ в 2018 году

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Защита бывшего командира армии боснийских сербов генерала Ратко Младича подаст апелляцию на решение Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) о его пожизненном заключении в 2018 году, заявил адвокат Драгон Иветич.

МТБЮ ранее признал Младича виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, оправдав только в вопросе геноцида боснийских мусульман и хорватов. Обвинительный акт содержал два пункта о геноциде, пять пунктов о преступлениях против человечности, четыре пункта о нарушении законов и обычаев войны. В числе прочего суд признал Младича виновным в захвате в заложники сотрудников ООН в Боснии и Герцеговине в 1995 году, а также в геноциде мусульман в Сребренице.

"Мы подпадаем под остаточный механизм, который будет продолжать работу и после 2017 года. Апелляцию мы подадим в следующем году. Апелляция будет оформлена максимально компетентно. Наша цель — чтобы правда была удовлетворена, мы не должны отступиться от нашей цели освободить генерала от приговора, несмотря на то, как это будет восприниматься в мире", — сказал Иветич в ходе видеомоста Москва — Белград, организованного МИА "Россия сегодня".

Во время конфликта на территории бывшей Югославии генерал Младич командовал армией Республики Сербской в Боснии и Герцеговине (РС БиГ). Первое обвинение со стороны международного правосудия против него было выдвинуто в июле 1995 года, а спустя год экс-командующий был объявлен в международный розыск. С тех пор он скрывался, став самым разыскиваем подозреваемым военным преступником на территории бывшей Югославии. Сербскими властями он был арестован и выдан в МТБЮ в 2011 году. Процесс по делу генерала Младича начался 16 мая 2012 года. Обвиняемый вину отрицал.