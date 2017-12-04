БАКУ, 4 дек — РИА Новости. Азербайджан увеличит число миротворцев в Афганистане в первой четверти 2018 года, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Минобороны республики.

Ранее на заседании НАТО в Брюсселе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна увеличит число азербайджанских военнослужащих для внесения еще большего вклада в мир, безопасность и стабильность в Афганистане. В настоящий момент 90 военнослужащих, два военных врача и два офицера инженерно-фортификационной специальности ВС Азербайджанской Республики участвуют в миссии в Афганистане.

"Поручение президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева в связи с увеличением числа участвующих в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане азербайджанских миротворцев выполняется министерством обороны. В связи с исполнением этого политического решения совместно с соответствующими госорганами, а также командованием НАТО выполняются процедуры. Процедуру увеличения числа миротворцев планируется завершить в первой четверти следующего года", — сообщили в военном ведомстве.

Миротворческая миссия вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года. С 1 января 2015 года в Афганистане находится миссия НАТО "Решительная поддержка".