Макрон и аль-Абади обсудили по телефону будущее Ирака

Иракские военные во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов. Архивное фото

Иракские военные во время операции по освобождению Эль-Каима от террористов. Архивное фото

ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж поддерживает целостность, безопасность и суверенитет Ирака, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

"Франция и Ирак являются партнерами, которые вместе вовлечены в борьбу с терроризмом, в сохранение стабильности на Ближнем Востоке, в укрепление Иракского государства и в развитие экономических и культурных связей", — говорится в коммюнике администрации французского лидера.

Сообщается, что разговор состоялся в субботу, 2 декабря.

Макрон заявил о необходимости соблюдения конституции и уважении прав всех представителей иракского общества.

"Франция в последние недели вместе с ООН и партнерами активно поддерживает диалог между представителями автономии Курдистана и федеральными властями в Багдаде", — отмечается в заявлении Елисейского дворца.

Утром в субботу Макрон принял в Париже делегацию Иракского Курдистана во главе с лидером курдской автономии Ирака Нечирваном Барзани. Тогда французский президент выразил уверенность в том, что Багдад сможет вести конструктивный диалог с властями Иракского Курдистана.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.