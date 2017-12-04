Макрон и аль-Абади обсудили по телефону будущее Ирака

ПАРИЖ, 4 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Париж поддерживает целостность, безопасность и суверенитет Ирака, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.
Сообщается, что разговор состоялся в субботу, 2 декабря.
Макрон заявил о необходимости соблюдения конституции и уважении прав всех представителей иракского общества.
Утром в субботу Макрон принял в Париже делегацию Иракского Курдистана во главе с лидером курдской автономии Ирака Нечирваном Барзани. Тогда французский президент выразил уверенность в том, что Багдад сможет вести конструктивный диалог с властями Иракского Курдистана.
В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.