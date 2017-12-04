Проникшие в Британию в грузовике мигранты ели найденный в машине шоколад

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Одиннадцать мигрантов, нелегально въехавших на территорию Великобритании, смогли выжить благодаря тому, что питались "дорогим бельгийским шоколадом", найденным в перевозившем их грузовике, сообщает газета Telegraph.
"Группа разместилась в дальней части прицепа и питалась очень дорогим бельгийским шоколадом… Им очень повезло, потому что этот прицеп был холодильником, но та секция, в которой находились они и шоколад, была нормальной температуры", — цитирует издание владельца ближайшего кафе и очевидца событий Дэйва Томаса.
По его словам, контрабандисты, которые организуют нелегальные перевозки мигрантов, часто повреждают замки на грузовиках, чтобы автомобиль не смогли открыть по дороге в другое государство.
Мигранты прошли медицинское обследование, после чего их задержали за незаконный въезд на территорию Соединенного Королевства.