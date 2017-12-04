Проникшие в Британию в грузовике мигранты ели найденный в машине шоколад

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Одиннадцать мигрантов, нелегально въехавших на территорию Великобритании, смогли выжить благодаря тому, что питались "дорогим бельгийским шоколадом", найденным в перевозившем их грузовике, сообщает газета Telegraph.

По данным издания, инцидент произошел в субботу в графстве Уилтшир. Водители услышали крики и шум внутри грузовика, после чего попытались открыть двери прицепа, но они оказались заклеены. Вскрывшие двери сотрудники пожарной службы обнаружили в грузовике 11 человек, среди которых были граждане Ирака и Афганистана.

"Группа разместилась в дальней части прицепа и питалась очень дорогим бельгийским шоколадом… Им очень повезло, потому что этот прицеп был холодильником, но та секция, в которой находились они и шоколад, была нормальной температуры", — цитирует издание владельца ближайшего кафе и очевидца событий Дэйва Томаса.

По его словам, контрабандисты, которые организуют нелегальные перевозки мигрантов, часто повреждают замки на грузовиках, чтобы автомобиль не смогли открыть по дороге в другое государство.

Мигранты прошли медицинское обследование, после чего их задержали за незаконный въезд на территорию Соединенного Королевства.