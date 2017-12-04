Украинские радикалы отказались разблокировать здание телеканала NewsOne

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Радикалы не намерены разблокировать здание украинского телеканала NewsOne до извинений его собственника, заявил РИА Новости один из участников блокады.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание телеканала в Киеве. Они объяснили, что не согласны с политикой NewsOne, и потребовали извинений от депутата Верховной рады и собственника телеканала Евгения Мураева, который назвал Евромайдан "государственным переворотом". Глава МВД Арсен Аваков призвал радикалов разблокировать здание, а владельцев телеканала —"прекратить провоцировать людей".

"Мы сказали, чего хотим. Пока (Мураев. — Прим. ред.) не извинится за то, что опозорил Евромайдан, никто убирать отсюда ничего не будет", — заявил участник блокады.

Радикалы заложили въезд к телеканалу мешками с песком и деревянными поддонами, соорудив двухметровую баррикаду. Кроме того, демонстранты перекрыли въезд колючей проволокой и деревянными конструкциями, напоминающими противотанковый еж. Однако второй пешеходный проход остается открытым, желающие могут пройти к зданию телеканала и выйти из него.

Возле заграждения демонстранты поставили металлическую бочку, в которой развели огонь. Большинство участников блокады сидят возле бочки, пьют чай и беседуют. Некоторые греются в микроавтобусе, стоящем рядом. Полицейские не препятствуют блокированию. Обстановка у здания телеканала спокойная.