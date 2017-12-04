Порошенко выразил надежду, что закон о госбюджете примут на этой неделе

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду, что парламент примет на этой неделе закон о государственном бюджете на 2018 год.
"Общими усилиями, я надеюсь, что мы имеем большие шансы на этой неделе принять закон о государственном бюджете на 2018 год в Верховной раде Украины", — сказал Порошенко во время выступления на форуме объединенных общин, которое транслировали украинские телеканалы.
Он также отметил, что этот проект предусматривает увеличение доходов в местные бюджеты. По словам президента, с 1 января 2018 года в местные бюджеты будет зачисляться 5% рентной платы за пользование недрами.
Ряд оппозиционных фракций Рады ранее раскритиковали проект госбюджета, назвав его принятие "опасным для страны". В частности, по мнению депутатов от "Оппозиционного блока", проект бюджета на 2018 год — "это бюджет полицейского государства с бедным населением".