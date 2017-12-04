В Германии полиция задержала подозреваемую в поджоге жилого дома

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Полиция немецкого города Саарбрюккен задержала женщину, подозреваемую в поджоге в воскресенье многоквартирного дома, в результате чего погибли четыре человека, сообщил в понедельник журнал Focus со ссылкой на главное управление полиции города.

По данным правоохранителей, речь идет о 37-летней жительнице одной из квартир дома. Других подробностей не сообщается. Расследование инцидента продолжается.

Возгорание, предположительно, началось на первом этаже. Пламя быстро распространилось до третьего этажа. Всего в доме зарегистрировано 57 жителей, десять человек попали в больницу. Мужчина, который получил опасные для жизни ранения, выпрыгнув из окна, также находится в больнице, его состояние стабильно, пишет издание.