В Киеве радикалы продолжают блокировать здание телеканала NewsOne

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Радикалы в понедельник продолжают блокировать здание украинского телеканала NewsOne в Киеве, сообщается на сайте телеканала.
"Радикалы никуда не уходят от здания телеканала NewsOne. Они развели огонь в бочке, чтобы согреться", — говорится в сообщении на сайте телеканала.
Ранее телеканал NewsOne попросил президента Украины Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает блокирование телеканала NewsOne в Киеве как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам.
Отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране, отметил, в свою очередь, депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко.
МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.