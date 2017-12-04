В Киеве радикалы продолжают блокировать здание телеканала NewsOne

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Радикалы в понедельник продолжают блокировать здание украинского телеканала NewsOne в Киеве, сообщается на сайте телеканала.

В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание украинского телеканала NewsOne в Киеве. Позже они пояснили, что не согласны с политикой NewsOne, и потребовали извинений от депутата Верховной рады и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" "государственным переворотом". Телеканал винит в блокировании власти и считает это наступлением на свободу слова.

"Радикалы никуда не уходят от здания телеканала NewsOne. Они развели огонь в бочке, чтобы согреться", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

Ранее телеканал NewsOne попросил президента Украины Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает блокирование телеканала NewsOne в Киеве как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам.

Он также ранее отмечал, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Союз намерен обратиться к президенту Петру Порошенко с призывом встретиться с работниками СМИ для обсуждения обеспечения их прав, добавил Томиленко.

Отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране, отметил, в свою очередь, депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко.

МИД РФ ранее призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.