Нужен единый подход, чтобы противостоять наркотрафику, заявил Лавров

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Международное сообщество должно выработать креативный и солидарный подход, чтобы найти эффективный способ противостоять наркотической угрозе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"К сожалению, несмотря на все усилия, предпринимаемые международным сообществом, наркопроблема не теряет своей остроты и злободневности. Процессы глобализации перевели наркотрафик во всемирные сферы индустрии. Наркомафия освоила темные уголки интернета, превратив их в биржи для бесконтрольной торговли наркотическим дурманом", — сказал он, выступая в Госдуме на международной конференции "Парламентарии против наркотиков".

По словам Лаврова, "разнообразие новых наркотических веществ и их выход на рынок диктует необходимость выработки международным сообществом креативного и солидарного подхода в целях своевременного нахождения эффективного противоядия".