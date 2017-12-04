У берегов Японии нашли тела рыбаков, предположительно, из КНДР

ТОКИО, 4 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Тела трех человек, предположительно, рыбаков из КНДР, найдены в понедельник у берега моря в районе города Цуруока в Японии, сообщил РИА Новости представитель береговой охраны города Саката префектуры Ямагата Масааки Мураками.

По его словам, у одного из найденных тел на одежде был обнаружен нагрудный значок, который обычно носят жители Северной Кореи.

"Хотя значок был найден, пока мы не можем установить, действительно ли это были северокорейские граждане и сколько времени они находились в море", — отметил Мураками.

Сейчас тела находятся в городе Цуруока, ими занимается местная полиция.

Как сообщалось ранее, в том месте два дня назад были найдены обломки деревянной лодки. Не исключено, что она принадлежала людям, чьи тела обнаружены на берегу Японского моря.

Ранее в этом месяце десять северокорейских рыбаков, занесенных к берегам Японии на деревянном баркасе, были спасены у берегов Хокайдо, после чего они изъявили желание вернуться в КНДР.

В настоящее время, как сообщили РИА Новости в первом региональном штабе японской береговой охраны на Хоккайдо, продолжается расследование в отношении этих 10 человек. Они дрейфовали месяц после того, как на баркасе сломался штурвал, и в конце концов пристали к острову Мацумаэ-Кодзима, спасаясь от шторма.

По информации агентства Киодо, на этом необитаемом острове в хижине для укрытия был обнаружен сломанный замок, пропали телевизор, мотоцикл, холодильник, электрогенератор и рисоварка. Утверждается, что некоторые из этих предметов были найдены на борту баркаса, а часть из них на дне моря. Вместе с тем береговая охрана пока не подтверждает эту информацию, ссылаясь на проведение расследования.

На прошлой неделе еще одна группа северокорейских рыбаков, в общей сложности 21 человек, была спасена в море у берегов Японии и отправлена на родину на судне из КНДР.

КНДР и Япония не имеют дипломатических отношений друг с другом. Из-за продолжающихся ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна Токио выступает за усиление международных и двусторонних санкций и нажима на Северную Корею.