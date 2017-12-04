У берегов Японии нашли тела рыбаков, предположительно, из КНДР

ТОКИО, 4 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Тела трех человек, предположительно, рыбаков из КНДР, найдены в понедельник у берега моря в районе города Цуруока в Японии, сообщил РИА Новости представитель береговой охраны города Саката префектуры Ямагата Масааки Мураками.
"Хотя значок был найден, пока мы не можем установить, действительно ли это были северокорейские граждане и сколько времени они находились в море", — отметил Мураками.
Сейчас тела находятся в городе Цуруока, ими занимается местная полиция.
Как сообщалось ранее, в том месте два дня назад были найдены обломки деревянной лодки. Не исключено, что она принадлежала людям, чьи тела обнаружены на берегу Японского моря.
В настоящее время, как сообщили РИА Новости в первом региональном штабе японской береговой охраны на Хоккайдо, продолжается расследование в отношении этих 10 человек. Они дрейфовали месяц после того, как на баркасе сломался штурвал, и в конце концов пристали к острову Мацумаэ-Кодзима, спасаясь от шторма.
По информации агентства Киодо, на этом необитаемом острове в хижине для укрытия был обнаружен сломанный замок, пропали телевизор, мотоцикл, холодильник, электрогенератор и рисоварка. Утверждается, что некоторые из этих предметов были найдены на борту баркаса, а часть из них на дне моря. Вместе с тем береговая охрана пока не подтверждает эту информацию, ссылаясь на проведение расследования.
На прошлой неделе еще одна группа северокорейских рыбаков, в общей сложности 21 человек, была спасена в море у берегов Японии и отправлена на родину на судне из КНДР.
КНДР и Япония не имеют дипломатических отношений друг с другом. Из-за продолжающихся ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна Токио выступает за усиление международных и двусторонних санкций и нажима на Северную Корею.