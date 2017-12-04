Аваков призвал прекратить блокирование телеканала NewsOne

КИЕВ, 4 дек — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал радикалов прекратить блокировать здание телеканала NewsOne в Киеве, а владельцев телеканала — "прекратить провоцировать людей".
В воскресенье вечером неизвестные в балаклавах заблокировали здание телеканала. Позже они заявили, что не согласны с политикой NewsOne, и потребовали извинений от депутата Рады и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал "евромайдан" госпереворотом. NewsOne попросил Авакова и президента Украины Петра Порошенко защитить журналистов от "псевдоактивистов".
"Нацполиция примет решение… в пределах компетенции", — написал глава МВД в своем микроблоге в Twitter.
В свою очередь, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что расценивает действия радикалов как давление на СМИ и угрозу физической безопасности журналистам.
Отсутствие должной защиты журналистов ставит под угрозу демократию на Украине, считает депутат Рады Юрий Павленко.