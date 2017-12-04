В Аргентине семьи экипажа подлодки "Сан-Хуан" устроили марш

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Порядка 300 родственников, друзей и знакомых экипажа подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан" в воскресенье устроили марш в городе Мар-дель-Плата, требуя спасения моряков и присутствия президента страны Маурисио Макри, пишет газета La Gaceta.

Marcha en Mar del Plata: familiares de tripulantes del #submarinoARASanJuan pidieron la presencia de Macri https://t.co/IIUwhsvo9R pic.twitter.com/7XK85zeXkq — La Gaceta de Tucumán (@LaGacetaTucuman) 3 декабря 2017 г.

По данным издания, шествие началось утром в воскресенье утром от ворот базы ВМС и растянулась почти на семь километров. Участники марша выкрикивали лозунги: "поиск и спасение", "мы хотим получить ответы", "вера и надежда" и "не забывайте о подводной лодке "Сан-Хуан".

"Президент Макри должен быть здесь, потому что это является приоритетом, а не G20, за всей этой ситуаций стоят 44 семьи и кто-то должен взять на себя ответственность", — приводит издание слова Марселы Фернандес, жены одного из моряков. Он добавила, что родственники членов экипажа подлодки "продолжат бороться" и проводимый ими марш является "способом выражения боли". По ее словам, родственники моряков чувствуют "несогласие с правительством".

"Мы требуем присутствия президента Марки. Мы хотим послушать его, высказать ему наши сомнения и дать ему почувствовать то, через что мы проходим с 15 ноября", — заявила Йоланда Мендиона, мать одного из моряков.

Ранее официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби сообщил, что специалисты определили два возможных места нахождения пропавшей подлодки "Сан-Хуан" на глубине 700 и 950 метров.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

По прошествии 15 дней с момента исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.