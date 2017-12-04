Учения НАТО в Европе не играют на пользу стабильности, заявили в МИД России

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Учения НАТО в Европе не играют на пользу стабильности, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

Отвечая на вопрос, намерена ли Россия продолжать военные учения по типу прошедших в сентябре и вызвавших много обеспокоенности у стран НАТО "Запад-2017", российский дипломат переадресовал к Генштабу, однако отметил, что "примерно в этот же период времени одновременно были проведены полтора десятка учений НАТО в Европе, которые были объединены единым замыслом".

"Поэтому что тут наши западные партнеры беспокоятся — они сами проводят крупномасштабные учения. Конечно, все это не играет на пользу стабильности. Уверены в том, что в целях предсказуемости нам надо обмениваться информацией об этих учениях, и это у нас происходит по линии Совета Россия-НАТО", — сказал Келин.