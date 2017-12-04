МУРМАНСК, 4 дек – РИА Новости. Окружной суд Осло признал гражданина Норвегии афганского происхождения виновным в убийстве супруги-россиянки в июне 2016 года и приговорил его к 17 годам и 9 месяцам тюрьмы, а также постановил, что мужчина должен выплатить около 2 миллионов крон (больше 200 тысяч евро) трем общим детям, сообщает издание VG.

На суде мужчина рассказал, что родился и вырос в Афганистане, пожаловался на тяжелое детство и убийство отца незадолго до того, как семья переехала в Кабул. В 1980-х молодой афганец отправился в Советский Союз и познакомился с будущей супругой, русской по происхождению. Позже семья перебралась в Норвегию, где мужчина получил гражданство, а россиянка — вид на жительство.

У супругов родилось трое детей, но отношения разладились, и женщина весной прошлого года попала в кризисный центр, где сообщила об угрозах мужа убить ее. Позже мужчина взял ей билет на самолет до России и запретил возвращаться в Норвегию. Женщина уехала в РФ, однако все же потом вернулась в Норвегию. Четырнадцатого июня 2016 года россиянка приехала из аэропорта, муж напал на нее с ножом недалеко от дома, нанеся смертельные ранения.

"Окружной суд Осло приговорил 43-летнего мужчину к 17 годам и 9 месяцам тюрьмы за убийство. Суд полагает, что убийство было преднамеренным и хладнокровным", — сообщает издание. В суде было заявлено о том, что при себе в момент убийства обвиняемый имел молоток и нож, однако мужчина уверял, что собирался только припугнуть жену.

Выступавшая на суде дочь супругов рассказала о том, что отец жестоко обращался с ней и матерью, не заботился о них, был грубым – примерно с того времени, как семья перебралась в Норвегию в 2003 году.

Ранее мужчина на суде признал свою вину в убийстве супруги, однако отрицал факты жестокого обращения. Обвинение требовало для него 19 лет тюрьмы, при том, что максимальное наказание в Норвегии – 21 год. "В дополнение к тюремному сроку суд обязал выплатить около 2 миллионов крон в качестве возмещения ущерба своим трем детям", — добавляет издание.