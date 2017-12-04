МУРМАНСК, 4 дек – РИА Новости. Окружной суд Осло признал гражданина Норвегии афганского происхождения виновным в убийстве супруги-россиянки в июне 2016 года и приговорил его к 17 годам и 9 месяцам тюрьмы, а также постановил, что мужчина должен выплатить около 2 миллионов крон (больше 200 тысяч евро) трем общим детям, сообщает издание VG.
У супругов родилось трое детей, но отношения разладились, и женщина весной прошлого года попала в кризисный центр, где сообщила об угрозах мужа убить ее. Позже мужчина взял ей билет на самолет до России и запретил возвращаться в Норвегию. Женщина уехала в РФ, однако все же потом вернулась в Норвегию. Четырнадцатого июня 2016 года россиянка приехала из аэропорта, муж напал на нее с ножом недалеко от дома, нанеся смертельные ранения.
Выступавшая на суде дочь супругов рассказала о том, что отец жестоко обращался с ней и матерью, не заботился о них, был грубым – примерно с того времени, как семья перебралась в Норвегию в 2003 году.
Ранее мужчина на суде признал свою вину в убийстве супруги, однако отрицал факты жестокого обращения. Обвинение требовало для него 19 лет тюрьмы, при том, что максимальное наказание в Норвегии – 21 год. "В дополнение к тюремному сроку суд обязал выплатить около 2 миллионов крон в качестве возмещения ущерба своим трем детям", — добавляет издание.