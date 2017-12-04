Президент Киргизии заявил, что стране удалось создать надежную армию

БИШКЕК, 4 дек – РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков считает, что в республике удалось создать хорошо оснащенную армию, благодаря которой можно быть уверенным в обороноспособности страны.

"У нас теперь есть сильная, хорошо оснащенная армия, мы можем быть уверены в обороноспособности страны", — заявил Жээнбеков в понедельник во время встречи с начальником генерального штаба вооруженных сил Райимберди Дуйшенбиевым.

Он отметил при этом большую заслугу своего предшественника, экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, "который уделял особое внимание решению экономических проблем органов силового блока республики". Жээнбеков сообщил, что "работа по социальной защищенности военнослужащих" и строительство нового и современного жилья для них будут продолжены.

Глава киргизского государства также подчеркнул необходимость продолжить борьбу с коррупцией во всех сферах государственной власти, в том числе в силовых структурах. "Необходимо, чтобы в них была искоренена коррупция и их ключевой задачей стала защита интересов граждан и бизнес-среды. Мы будем продолжать жесткую борьбу с коррупцией во всех ветвях власти", — сказал он, потребовав усилить работу в этом направлении.

Дуйшенбиев проинформировал президента о работе по развитию вооруженных сил, в частности, о мерах по улучшению технической оснащенности, обороноспособности и дисциплины в армии.

Жээнбеков, избранный в ходе всенародных выборов 15 октября, принес присягу и официально вступил в должность главы государства 24 ноября.