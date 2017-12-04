Президент Киргизии заявил, что стране удалось создать надежную армию

БИШКЕК, 4 дек – РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков считает, что в республике удалось создать хорошо оснащенную армию, благодаря которой можно быть уверенным в обороноспособности страны.
Он отметил при этом большую заслугу своего предшественника, экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, "который уделял особое внимание решению экономических проблем органов силового блока республики". Жээнбеков сообщил, что "работа по социальной защищенности военнослужащих" и строительство нового и современного жилья для них будут продолжены.
Дуйшенбиев проинформировал президента о работе по развитию вооруженных сил, в частности, о мерах по улучшению технической оснащенности, обороноспособности и дисциплины в армии.
Жээнбеков, избранный в ходе всенародных выборов 15 октября, принес присягу и официально вступил в должность главы государства 24 ноября.