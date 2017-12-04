В парламенте Японии осудили ракетные пуски КНДР и призвали усилить санкции

ТОКИО, 4 дек — РИА Новости. Верхняя палата японского парламента приняла в понедельник резолюцию с осуждением испытаний в КНДР межконтинентальных баллистических ракет.

Палата советников подчеркнула в резолюции, что действия Северной Кореи представляют собой угрозу, в том числе для Японии, и призвала японские власти усилить санкции против Пхеньяна. Вместе с тем отмечается важность дипломатии для начала конструктивного диалога с КНДР.

"Необходимо путем дипломатических усилий нащупать мирное решение, добившись изменения позиции Северной Кореи и привлечения ее к значимому диалогу", — отмечается в документе.

Последнее испытание ракеты "Хвасон-15", которая, предположительно, может поразить цель на расстоянии до 13 тысяч километров, КНДР провела в ночь на 29 ноября. Обломки ракеты рухнули в море в исключительной экономической зоне Японии. Пхеньян заявил, что теперь он получил возможность наносить ядерные удары по всей территории США.

Главы министерств обороны США и Японии Джеймс Мэттис и Ицунори Онодера в минувшую пятницу заявили, что агрессивные действия КНДР подтверждают необходимость ответа со стороны мирового сообщества.