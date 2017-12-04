В Тбилиси проходит межпарламентская конференция по интеграции в ЕС

Флаг Евросоюза во время митинга в Тбилиси. Архивное фото

Флаг Евросоюза во время митинга в Тбилиси. Архивное фото

ТБИЛИСИ, 4 дек — РИА Новости. Международная межпарламентская конференция на тему "Евросоюз и партнеры — многообразие для сильного единства" с участием 17 делегаций стран-членов и партнеров Евросоюза стартовала в Тбилиси, сообщили РИА Новости в понедельник в парламенте Грузии.

На форуме выступили спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Георгий Квирикашвили, посол ЕС в Грузии Янош Херман и глава МИД Михаил Джанелидзе. Конференция проходит в Тбилиси по инициативе комитета евроинтеграции парламента Грузии при поддержке Евросоюза и Программы развития ООН.

Как сообщили в пресс-службе парламента, "целью конференции является обсуждение вопроса евроинтеграции как механизма содействия реформ внутри страны. "В мероприятии принимают участие представители парламентов 17 стран-членов ЕС, стран-кандидатов, стран "Восточного партнерства" и представители Европарламента", — добавили в пресс-службе.

"Наша совместная цель — это создание единой и сильной Европы, которая в случае соответствующих условий будет готова открыть двери Грузии и другим европейским государствам. Сила трансформации Евросоюза и ее внешняя политика стали основой модернизации и реформ в Грузии и неотъемлемой частью нашей внешней и внутренней политики, которая нацелена на строительство демократического, развитого европейского государства", — заявил грузинский премьер во время выступления.

Главными внешнеполитическими приоритетами грузинских властей является членство в НАТО и Евросоюз. Грузия подписала в 2014 году Соглашение об ассоциации с ЕС, а в конце марта этого года получила безвизовый режим со странами зоны Шенген.