В ДНР заявили о 50 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (36)

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела. Архивное фото

Повреждения жилого дома в Донецке в результате ночного обстрела. Архивное фото

ДОНЕЦК, 4 дек — РИА Новости. Украинские силовики почти 50 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил в понедельник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 48 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 21 населенного пункта республики, по которым применялись артиллерия калибром 152 и 122 миллиметра, минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

В оперативном командовании добавили, что повреждения получили два дома в Докучаевске.

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