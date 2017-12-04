В Бангкоке неизвестные украли из магазина 15 сумок на 184 тысячи долларов

ПЕКИН, 4 дек — РИА Новости. Трое неизвестных преступников в понедельник украли из магазина в центре Гонконга 14 дизайнерских сумок бренда Hermes и одну сумочку Yves Saint Laurent (YSL) общей стоимостью около 1,44 миллиона гонконгских долларов (184 тысячи долларов США), сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на источники в полиции.

По сведениям полиции, грабители разбили витрину магазина молотком около 06.30 по местному времени (01.30 мск). Охранники торгового центра Man Yee, в котором расположен магазин, обнаружили разбитую витрину примерно через час после ограбления и немедленно вызвали полицию.

Преступники попали на камеры видеонаблюдения магазина, однако установить их личности пока не удалось, так как они тщательно скрывали лица масками, отмечает издание.

В настоящий момент место преступления оцеплено. Полиция ведет расследование и розыск преступников.

Магазин открылся 24 октября и должен был работать до 26 декабря, являясь временным магазином онлайн-платформы Guiltless по распродаже различных предметов премиум-класса. Как и многие представленные на платформе предметы, сумки не были новыми.