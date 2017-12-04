Хантсман не считает ответ России на высылку дипломатов из США симметричным

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман считает, что ответ России в ситуации с высылкой 35 ее дипломатов из США не был симметричен.

В конце прошлого года США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США, а также закрыли доступ к так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне. Москва в июле в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала до 1 сентября сократить дипломатические миссии США в России до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции. В ответ США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.

"Нет", — ответил Хантсман в ответ на вопрос газеты " Ведомости " о том, был ли ответ России в скандале с высылкой дипломатов симметричным.

"В декабре прошлого года из США было выслано 35 российских дипломатов, а взамен мы вынуждены были уволить 727 сотрудников" — пояснил он.

По словам Хантсмана, официально ставшего послом в РФ 3 октября, все эти решения он "счел просто трагедией".

"Мы только построили совершенно новое современное здание, в котором, например, предусмотрено 24 окна для проведения визовых интервью, но после сокращения нашего кадрового состава на 60% мы можем использовать лишь 12 из них. При этом объем работы сохранился на прежнем уровне. А людей, которые будут ее выполнять, гораздо меньше", — прокомментировал он ситуацию.