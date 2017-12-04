ЛОНДОН, 4 дек — РИА Новости. Молодежный координационный совет российских соотечественников в Великобритании (МКСОРС) обсудил проблему привлечения британской молодежи к активной социальной деятельности.

Решение о создании МКСОРС было принято в воскресенье в Лондоне на первой рабочей встрече совета, на которой также был принят устав и прошли выборы в президиум. Совет создан в рамках работы Палаты русских сообществ Великобритании. Сразу после создания члены совета обсудили ряд вопросов, в том числе итоги Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года, проведение круглого стола по вопросам единения и итоги работы в Москве Пятого слета молодых соотечественников.

"Молодежный координационный совет станет опорной точкой для объединения молодежных и студенческих структур в Соединенном Королевстве для дальнейшего международного сотрудничества", — сказал, выступая на встрече, председатель Палаты русских сообществ Олег Сотниченко.

По его словам, до сегодняшнего дня в Британии отсутствовала организация, которая занималась бы "координированием молодежного движения".

"С помощью совета молодежь Великобритании откроет для себя возможность представлять свои интересы на международном уровне и обмениваться знаниями, опытом и идеями с регионами России и странами Европы", — сказала в свою очередь председатель МКСОРС Анастасия Томм.

МКСОРС по итогам встречи выступил с инициативой по вовлечению молодежи Великобритании в международную акцию, приуроченную ко Дню добровольца, которая была учреждена указом президентом России Владимира Путина.

Трехдневный всероссийский форум добровольцев начнется в Москве в понедельник, участие в нем, как ожидается, примут около 15 тысяч российских добровольцев, а завершится масштабное мероприятие в среду вручением ежегодной премии в области добровольчества и большим праздничным концертом.

В конце ноября президент Путин подписал указ об учреждении в России Дня добровольца (волонтера), который будет отмечаться в стране 5 декабря, как и во всем мире; резолюцией Генассамблеи ООН в 1985 году этот день был объявлен Международным днем добровольца во имя экономического и социального развития.