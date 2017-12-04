США еще изучают данные о последнем испытании ракеты в КНДР, заявил Мэттис

ВАШИНГТОН, 4 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США еще изучают данные о недавнем испытании межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей, заявил в воскресенье министр обороны Джеймс Мэттис.

По пути в Пакистан сопровождающие его журналисты поинтересовались, можно ли считать проведение данного испытания КНДР коренным изменением ситуации.

"Мы все еще изучаем этот запуск межконтинентальной баллистической ракеты. И это все, что я могу сказать", — сказал Мэттис. В Вашингтоне стенограмму его беседы распространил Пентагон.

Министр отказался вдаваться в подробности. "Прежде, чем сказать что-либо, я предпочитаю знать, о чем собираюсь говорить. Тогда, возможно, я смогу лучше ответить на этот вопрос", — сказал он.

КНДР в ночь на среду провела пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Высота полета в максимальной точке составила 4475 километров, дальность полета — 950 километров. Полет продолжался 53 минуты, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 250 километрах от префектуры Аомори. Она не нанесла ущерба морским и воздушным судам. Согласно предварительному анализу военных США, Японии и Южной Кореи, испытанная в среду ракета превосходит по своим характеристикам все предыдущие.

Главы министерств обороны США и Японии Джеймс Мэттис и Ицунори Онодера в пятницу заявили, что агрессивные действия КНДР подтверждают необходимость ответа со стороны мирового сообщества.