СМИ сообщили, когда Зеехофер может уйти с поста премьера Баварии

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Лидер ХСС Хорст Зеехофер может покинуть пост премьер-министра Баварии в первом квартале 2018 года, сообщает газета Augsburger Allgemeine со ссылкой на источники в партии.

Как пишет издание, Зеехофер намерен остаться главой партии, но готов покинуть пост премьера Баварии. По информации газеты, это может произойти уже в первые месяцы 2018 года.

В случае ухода с поста Зеехофера "путь будет свободен" для его "давнего соперника" — члена партии ХСС Маркуса Сёдера, отмечает газета.

Как сообщают немецкие СМИ, в понедельник, 4 декабря, партия проведет заседание правления. Ожидается, что Зеехофер выступит на заседании с официальным заявлением.