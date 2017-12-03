Республиканцы в сенате верят в успех проекта налоговой реформы в конгрессе

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости. Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл в воскресенье выразил уверенность, что обе палаты Конгресса США сумеют договориться по поводу законопроекта о налоговой реформе.

"Мы сможем договориться по этому поводу. Я настроен очень оптимистично", — сказал он в эфире телекомпании АВС.

В субботу американский сенат одобрил законопроект о налоговой реформе, который должен привести к самым серьезным за несколько десятилетий изменениям в налоговом кодексе страны.