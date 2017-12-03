США прекратят участие в разработке международного договора о миграции

ВАШИНГТОН, 3 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США решили прекратить участие в разработке международного договора о миграции, который должен быть принят в 2018 году, подтвердил в воскресенье госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"США решили прекратить участие в проводимом ООН процессе разработки международного договора по миграции", — говорится в заявлении Тиллерсона, поступившем в РИА Новости.

Бывшая администрация президента Барака Обамы решила присоединиться к нью-йоркской декларации о миграции, принятой в 2016 году. Согласно документу, к 2018 году должен быть принят глобальный документ по реагированию на проблему массового перемещения беженцев и мигрантов.

"Этот документ, принятый ООН в 2016 году, ориентирован на укрепление международного правления и содержит ряд целей, которые не отвечают законам США", — отметил Тиллерсон.

Он подчеркнул, что США продолжат действовать в ООН по ряду направлений, связанных с данной тематикой. "Мы просто не можем чистосердечно поддерживать процесс, который ограничивает суверенное право США по реализации наших иммиграционных законов и обеспечению безопасности наших границ", — сказал госсекретарь.

Глава американской дипломатии заверил, что Вашингтон поддерживает международное сотрудничество по вопросам миграции. Однако, по его словам, "обеспечение безопасности и законности миграции является, прежде всего, обязанностью суверенных государств".