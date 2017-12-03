Brexit вредит в первую очередь самой Британии, заявил французский дипломат

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 дек — РИА Новости. Посол Франции в России Сильви Дерманн, выступая в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге, заявила, что Brexit вредит, по ее мнению, прежде всего самой Великобритании, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Если говорить о Brexit, то я очень переживала по поводу этого события. Мы с друзьями всю ночь следили за ним. Это стало удивлением и разочарованием для всей Европы. На мой взгляд, в первую очередь, это событие плохо повлияло на саму Британию. У них снизились темпы экономического развития, уменьшилось влияние в мире. Кроме того, много времени они теряют на переговорах о выходе из единой Европы. Думаю, что все мы тоже теряем от случившегося, поскольку таким образом единая Европа осталась без 65 миллионов жителей. Но вместе с тем Евросоюз усилился за счет Brexit. Все ожидали, что другие страны тоже захотят покинуть ЕС, но мы наблюдаем обратный процесс. И сейчас переговоры по поводу Brexit ведутся с Британией с позиции силы", — сказала Берманн.

Визит посла в Екатеринбург начался 2 декабря и продлится до 5 декабря. Она уже посетила одно из подразделений УГМК, границы Европы и Азии и монастырь на Ганиной Яме. Запланировано посещение Уральского федерального университета и музея военной техники УГМК в Верхней Пышме.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по поводу условий выхода, однако процесс идет медленно и со значительными трудностями.