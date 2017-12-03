В Зимбабве в ДТП погибли более двадцати человек

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Грузовик, перевозивший несколько десятков человек, перевернулся на западе Зимбабве, 21 пассажир погиб, более 20 получили ранения, сообщает зимбабвийский телеканал ZBC со ссылкой на полицию.

Авария произошла в субботу вечером в провинции Северный Матабелеленд. Как заявил представитель полиции Пол Ньяти, водитель грузовика, принадлежащего министерству здравоохранения, потерял контроль над транспортным средством, в результате чего автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся.

По его словам, 15 человек погибли на месте, шесть скончались после госпитализации. Все пострадавшие доставлены в больницы, двое из них находятся в критическом состоянии. Всего в грузовике, по данным телеканала, находились 69 пассажиров.